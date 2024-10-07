Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. İki aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giriş: 07.10.2024 - 14:36 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:36
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Mehmet Yalçın (37) yönetimindeki hafif ticari araç, Kızılin köyü yol ayrımında Erol B. (41) idaresindeki otomobille çarpıştı.
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İhbarla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Yalçın'ın cenazesi Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı Erol B'nin tedavisi sürüyor.
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