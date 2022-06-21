Adıyaman'da ele geçirildi: Rekor ceza!

AA

Adıyaman'da evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye rekor ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincik ilçesinde bir evde dağ keçisi boynuzu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, 2 dağ keçisi boynuzu buldu.

Ev sahibi şüpheliye, 500 bin lira tazminat cezası ile 13 bin lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen boynuzlar ise müdürlüğe götürüldü.