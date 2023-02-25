Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Adıyaman'da depremde yıkılan binayı inşa eden şirketin 2 yetkilisi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında şehirde depremde yıkılan binayı yapan şirket yetkililerinden Nevzat Bozan ile Orhan Bilgiç

Giriş: 25.02.2023 - 20:37 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman'da depremde yıkılan binayı inşa eden şirketin 2 yetkilisi tutuklandı
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir binayı inşa eden şirketin 2 yetkilisi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depemlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği "2 Pusula İnşaat LTD ŞTİ"nin yetkilileri Nevzat Bozan ile Orhan Bilgiç, Adıyaman il merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Bozan ve Bilgiç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gemide depremzedelere ameliyat hizmeti
Gemide depremzedelere ameliyat hizmeti
Kuzey Anadolu Fay Hattı haritası
Kuzey Anadolu Fay Hattı haritası
Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması
Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması
Falezlerde mahsur kalan depremzede kurtarıldı
Falezlerde mahsur kalan depremzede kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.