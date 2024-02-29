Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adıyaman'da dehşet yaşandı! Engelli babası ile oğlunu aşağı attı - Son dakika

        Adıyaman'da dehşet! Görme engelli babası ile oğlunu aşağı attı

        Adıyaman'da dehşete düşüren anlar yaşandı. Kentte bir kişi, görme engelli babası ile 12 yaşındaki oğlunu tek katlı evlerinin üzerinden aşağıya attı. Saldırgan ayrıca annesini de darp ederek yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken zanlı da gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dehşet! Engelli babası ile oğlunu aşağı attı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adıyaman’da bir kişi, görme engelli babası ile 12 yaşlarındaki oğlunu tek katlı evlerinin üzerinden aşağıya atıp yaraladı. Saldırgan daha sonra annesini darp etti.

        ANNESİ DE DARP ETTİ

        İHA'nın haberine göre olay, kentte tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G., isimli kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle görme engelli babası F.G., ile 12 yaşlarındaki oğlu H.G.'yi tek katlı evlerinin üzerinden aşağıya attı.

        Görme engelli babasını ve oğlunu yaralayan Y.G., daha sonra annesi Y.G’yi de darp etti. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        BİR ADET TÜFEK DE ELE GEÇİRİLDİ

        Olay yerine gelen polis ekipleri, annesini, babasını ve oğlunu yaralayan Y.G’yi gözaltına aldı. Saldırgan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken yaralanan F.G., H.G. ve Y.G. isimli 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde bulunan 1 adet av tüfeğine de polis ekiplerince el konuldu.

        Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Adıyaman
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Prens William son anda planını iptal etti
        Prens William son anda planını iptal etti
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        "Rakibini ciddiye aldı"
        "Rakibini ciddiye aldı"
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Habertürk Anasayfa