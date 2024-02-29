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Adıyaman’da bir kişi, görme engelli babası ile 12 yaşlarındaki oğlunu tek katlı evlerinin üzerinden aşağıya atıp yaraladı. Saldırgan daha sonra annesini darp etti.

ANNESİ DE DARP ETTİ

İHA'nın haberine göre olay, kentte tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G., isimli kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle görme engelli babası F.G., ile 12 yaşlarındaki oğlu H.G.'yi tek katlı evlerinin üzerinden aşağıya attı.

Görme engelli babasını ve oğlunu yaralayan Y.G., daha sonra annesi Y.G’yi de darp etti. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. REKLAM

BİR ADET TÜFEK DE ELE GEÇİRİLDİ Olay yerine gelen polis ekipleri, annesini, babasını ve oğlunu yaralayan Y.G’yi gözaltına aldı. Saldırgan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken yaralanan F.G., H.G. ve Y.G. isimli 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde bulunan 1 adet av tüfeğine de polis ekiplerince el konuldu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.