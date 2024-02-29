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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş'ın kupadaki Konyaspor galibiyetini değerlendirdi - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Beşiktaş'ın kupadaki Konyaspor galibiyetini değerlendirdi

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, adını yarı finale yazdırdı. Siyah-beyazlılar, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 09:43 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:43
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        • 1

          "RAKİBİNİ CİDDİYE ALDI"

          ALİ GÜLTİKEN: "Beşiktaş olduğu yerin ve bulunduğu durumun farkında olarak bu maçı oynadı. Hem rakibini çok ciddiye aldı hem de maçın ilk dakikasından itibaren büyük takım felsefesi ile maçın bütün insiyatifini eline aldı. İhtiyacı olan skoru ve turu cebine koydu. Kadronun birlikte oynama süresi geliştikçe Beşiktaş oyun gücünün de daha çok üstüne koyarak geliştirecektir. Santos'un da Beşiktaş'ın bulunduğu durumda nasıl oynaması gerektiği konusunda adımlar attığını görmek sevindiriciydi." (Sabah)

        • 2

          "DERBİYİ KAZANABİLİR"

          BİLAL MEŞE: "Beşiktaş hem kupada yarı finale çıktı, hem de bir anlamda Galatasaray derbisinin provasını gerçekleştirdi. Kartal iyi konsantre olursa, bireysel hatalar yapmaz ve bu oyun anlayışını sürdürürse derbide kantarda ağır basan taraf olur bence." (Milliyet)

        • 3

          "DERBİDE BU GÖRÜNTÜ YETMEZ"

          OKTAY DERELİOĞLU: "Beşiktaş, kendisini pek de zorlayamayan bir rakibe karşı kazandı. Elbette şampiyonluk yarışında geride kalan bir takımın kupada devam etmesi önemli. Derbi maçta bu görüntü yetmez. Daha akıcı, yırtıcı, arzulu bir Beşiktaş sahada olmalı. Derbide daha farklı olmalılar. Öyle de olacağı fikrindeyim." (Takvim)

        • 4

          "PENÇELERİNİN HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

          TURGAY DEMİR: "Muçi'nin hiç pozisyon yokken iki hareketle rakip kale önüne gelmesi, aynı şekilde Semih'in en zor pozisyonda klas bir dönüşle ceza sahasına girmesi, şapka çıkarılacak hareketler. Muçi'nin ofsayt olan pozisyonda kaleye attığı ve ağları bulan şutu da muhteşemdi. Kupa'ya pençe atan Kartal, pazar günü de ligin kaderini belirlemek için pençelerinin hazır olduğunu gösterdi." (Fotomaç)

        • 5

          "DERBİ ÖNCESİ MORAL"

          İBRAHİM YILDIZ: Derbi öncesi alınan galibiyet büyük moral oldu elbette. Ancak, rakip baskısına karşılık vermek için farklı bir senaryoya gereksinim olduğu ortada. Ligde ki maçlara oranla Konyaspor karşısında daha ofansif oynayan bir Beşiktaş izledik. Rakip kaleye yakın oynama isteği ve tempo taraftarı mutlu etti. Kenarlar daha iyi çalışırsa, istenilen sonuçları almaları mümkün. Galatasaray maçı zor bir maç. Bu oyunun üzerine çıkmak zorundalar. Gedson’un olmayışı büyük eksiklik. Ancak, derbi maçların havası her zaman farklı olmuştur. En büyük soru Beşiktaş direnç gösterebilecek mi?Mental ve fiziksel olarak iyi gününde olan takım amacına daha rahat ulaşabilir. (Habertürk)

        • 6

          "ANTRENMAN HAVASINDA"

          SİNAN VARDAR: "Beşiktaş için G.Saray maçı öncesi biraz da olsa antrenman havasında geçen, fazla zorlanmadan kazandığı güzel bir maç oldu ve turu atlamayı bildi. Hafta içinde hatta saati geç olmasına rağmen tribünleri dolduran ve takımını yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarlarını canı yürekten kutluyorum. Asbaşkan Onur Göçmez, Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golü sebebiyle maç öncesi Salih Uçan'a plaket verdi. Bunlar Beşiktaş'a yakışan davranışlar. Başkan ve Yönetim Kurulu'nu ince düşüncelerinden dolayı tebrik ediyorum." (Fotomaç)

        • 7

          "KUPA YOLU ARTIK AÇIK"

          OĞUZHAN GENÇ: Beşiktaş, Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü'nün rakibi oldu. Bu sezonun elde kalan en önemli hedefi için yol iyice açıldı diyebiliriz. Galatasaray derbisi öncesinde ise hücum için Santos'un biraz daha mesai harcaması gerek... Ancak ileride beklenen akıcılık olmasa da geride de artık bir gerçek var: Beşiktaş gol yemiyor... Bu serinin bozulmasına ramak kala çizgiden inanılmaz bir top çıkaran Necip Uysal'ı da özellikle tebrik etmek gerek. (Habertürk)

        • 8

          "ABOU, DERBİDE GİZLİ SİLAH OLMALI"

          FATİH DOĞAN: "Salih, Rashica, Masuaku'nun dışarı alınası mantıklı, ancak Santos'un Aboubakar'ı hiç oynatmaması, Ghezzal'ın 90'da oyuna alınması kafaları karıştırdı. Ki Aboubakar, Galatasaray derbisinde Beşiktaş'ın gizli ya da açık silahı olmalıdır. Tezahüratlardan anlaşılacağı üzere camia, Galatasaray derbisinde bir zafer bekliyor." (Sabah)

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