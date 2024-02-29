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        Haberler Dünya Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı

        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı

        Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ait olduğu iddia edilen dans videoları kısa sürede gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 11:51 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:51
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        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
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        Dünyada her geçen gün daha da büyüyen yapay zeka çılgınlığı, 'Hangisi gerçek, hangisi sahte?' tartışmalarını da gün geçtikçe artırıyor.

        Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarında paylaşılan ve hızla yayılan görüntülerden biri de bunun son örneği oldu.

        Sosyal medya platformu X'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ait olduğu öne sürülen farklı kıyafet ve saç stilleri ile dans eden adamın görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

        GÖRÜNTÜLER YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULDU

        ARALIK AYINDA YASA ONAYLANMIŞTI

        Avrupa Birliği (AB) kurumları, ChatGPT ve Gemini gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerine katı kurallar getirecek yeni yasa konusunda Aralık 2023'te anlaşma sağlamıştı.

        AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve dünyada yapay zekaya yönelik ilk kapsamlı kuralları getirecek "Yapay Zeka Yasası" konusunda uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.

        Buna göre, Avrupa ülkelerinde kullanılacak yapay zeka sistemlerinin güvenli olması, temel haklara ve Birlik değerlerine saygılı göstermesi gerekecek. Yapay zeka sistemleri topluma zarar verme ihtimaline göre "risk temelli" bir yaklaşımla düzenlenecek. Yüksek riskli yapay zeka sistemlerine daha katı kurallar getirilecek. Yapay zekayı basit yazılım sistemlerinden ayıracak açık kriterler belirlenecek.

        Yapay zekanın, hiçbir durumda üye ülkelerin ulusal güvenlik konusundaki yeterliliklerini veya bu alanda görevlendirilen herhangi bir kuruluşu etkilememesi sağlanacak.

        Yapay zeka kanunu, yalnızca askeri veya savunma amaçlı kullanılan sistemler için geçerli olmayacak.

        Sınırlı risk sunan yapay zeka sistemleri, kullanıcıların bilinçli kararlar alabilmesi için içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu açık biçimde bildirecek. Bu sistemler, hafif şeffaflık yükümlülüklerine tabi tutulacak.

        Çeşitli yüksek riskli yapay zeka sistemlerine izin verilecek. Ancak yüksek riskli yapay zeka sistemlerinin AB pazarına erişimi bir dizi kural ve yükümlülüğe tabi olacak.

        Yapay zekanın bazı kullanımlarındaki risk kabul edilemez olarak değerlendirilecek ve bu sistemler AB'de yasaklanacak.

        Bilişsel davranış manipülasyonu, yüz görüntülerinin internetten veya kapalı kamera sistem görüntülerinden hedefsiz alınması, iş yerinde ve eğitim kurumlarında duygu tanıma, sosyal puanlama, cinsel yönelim veya dini inançlar gibi hassas verileri çıkarmak için biyometrik sınıflandırma yapılması yasak kapsamına girecek.

        Kolluk kuvvetleri faaliyetlerinde yapay zekayı kullanabilecek. Kolluk kuvvetleri, acil durum prosedürü ile normalde uygunluk değerlendirme prosedürünü geçemeyen yüksek riskli bir yapay zeka aracını devreye sokabilecek.

        Emniyet birimleri istisnai ve gerekli durumlarda, kamuya açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik tanımlama sistemlerini izin alarak kullanabilecek.

        Bu tür yapay zeka sistemleri kullanımı terör saldırıları, mevcut veya öngörülebilir tehditlerin önlenmesi ve en ciddi suçlardan şüphelenilen kişilerin aranması gibi durumlarla sınırlı olacak.

        Bununla birlikte, yapay zeka sistemlerinin olası suiistimallerine karşı temel hakların yeterince korunmasını sağlamak için özel bir mekanizma uygulamaya konulacak.

        Video, metin, görüntü oluşturma, başka dilde konuşma, hesaplama veya bilgisayar kodu yazma gibi çok çeşitli farklı görevleri yerine getirebilen büyük sistemlere özel kurallar getirilecek. Söz konusu genel amaçlı yapay zeka sistemlerinin piyasaya sürülmeden önce çeşitli şeffaflık yükümlülüklere uyması sağlanacak.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Emmanuel Macron
        #dünya
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