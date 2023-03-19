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Adıyaman'da 42 gün sonra enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin 42'nci gününde Adıyaman'da bir bina enkazından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Giriş: 19.03.2023 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman'da 42 gün sonra enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı
42 gün sonra bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı
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İHA

Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 büyüklüğündeki depremin 42'nci gününde Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Hocaömer Camii yakınlarında bulunan bir bina enkazı altında ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaşıldı.

Henüz kimliği belirlenemeyen ceset, bulunduğu yerden ekipler tarafından çıkarıldı. Yapılan işlemlerin ardından cenaze aracına alınan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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