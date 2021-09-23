Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 testi sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

AA'da yer alan habere göre bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 109 ev karantinaya alındı.

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