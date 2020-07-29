Federasyonun verdiği kararın ardından Adıyaman 1954 Spor, 3'üncü Lig´e yükseldi. TFF'nin kararının ardından Adıyaman 1954 Spor taraftarları Demokrasi Parkı önüne gelerek burada meşale yaktı. Taraftarlar daha sonra davul ve zurna eşliğinde halay çekerek sevinç gösterisinde bulundu.

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