Adını Feriha Koydum hangi yıl çekildi? Adını Feriha Koydum dizisi nerede ve ne zaman çekildi, konusu ne?

Adını Feriha Koydum hangi yıl çekildi? Adını Feriha Koydum dizisi nerede ve ne zaman çekildi, konusu ne?

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Türk televizyon dünyasında büyük yankı uyandıran Adını Feriha Koydum dizisi, yayınlandığı dönem boyunca izleyicilerin kalbinde derin izler bırakmış, özellikle genç izleyiciler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştur. Dizinin etkileyici hikayesi, başarılı oyuncu kadrosu ve dramatik kurgusu, izleyicilerin beğenisini kazanmış ve geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Bu yazımızda, Adını Feriha Koydum'un çekim tarihlerini, mekanlarını, bölüm sayılarını ve konusunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

Adını Feriha Koydum Hangi Yıl Çekildi?

Adını Feriha Koydum dizisi, 2011 yılında çekilmeye başlanmış ve aynı yıl içerisinde yayınlanmaya başlamıştır. İlk bölümü 14 Ocak 2011 tarihinde izleyici ile buluşan dizi, kısa sürede büyük bir beğeni toplamış ve reytinglerde üst sıralarda yer almıştır. REKLAM Adını Feriha Koydum Ne Zaman Çekildi? Dizinin çekimleri 2011 yılında başlamış ve 2012 yılında sona ermiştir. Adını Feriha Koydum, toplamda iki sezon sürmüş ve 29 Haziran 2012 tarihinde final yaparak ekranlara veda etmiştir. Dizinin çekim süreci boyunca pek çok farklı mekanda çekimler yapılmış ve İstanbul'un çeşitli semtleri dizinin ana mekanları olarak kullanılmıştır.

Adını Feriha Koydum Kaç Bölüm? Adını Feriha Koydum dizisi, toplamda 67 bölümden oluşmaktadır. İki sezon boyunca devam eden dizi, her bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmış ve geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır. Dizi, final bölümü ile izleyicilere duygusal anlar yaşatarak ekranlara veda etmiştir. Adını Feriha Koydum Nerede Çekildi? REKLAM Adını Feriha Koydum dizisi, büyük ölçüde İstanbul'da çekilmiştir. Dizinin ana çekim mekanları arasında İstanbul'un lüks semtlerinden olan Etiler, Bebek ve Arnavutköy gibi bölgeler yer almaktadır. Ayrıca, dizinin bazı sahneleri için İstanbul'un farklı semtlerinde ve stüdyolarda çekimler yapılmıştır.

Adını Feriha Koydum Dizisi Konusu Nedir? Adını Feriha Koydum, İstanbul'un lüks bir semtinde hizmetçi olarak çalışan Zehra Yılmaz'ın (Vahide Perçin) kızı olan Feriha Yılmaz'ın (Hazal Kaya) hayatını konu alır. Feriha, annesi ve apartman görevlisi olan babası ile birlikte lüks bir rezidansta yaşar. Maddi imkansızlıklar içinde büyüyen Feriha, üniversiteyi kazanarak daha iyi bir hayatın hayalini kurar. Feriha'nın Çift Hayatı: Üniversiteye başlamasıyla birlikte Feriha, zengin ve prestijli arkadaşları arasında gerçek kimliğini gizler. Kendisini varlıklı bir ailenin kızı olarak tanıtan Feriha, Emir Sarrafoğlu (Çağatay Ulusoy) ile tanışır ve aralarında bir aşk hikayesi başlar. Ancak, Feriha'nın yalanlar üzerine kurulu bu yeni hayatı, zamanla büyük sorunlara yol açar.

Aşk ve Mücadele: Dizinin ana teması, Feriha'nın Emir ile olan aşkı ve bu aşkın getirdiği zorluklardır. Feriha, ailesine ve kendine karşı dürüst olmak ile Emir'e karşı beslediği aşk arasında sıkışıp kalır. Dizi boyunca, Feriha'nın içsel mücadelesi, Emir ile yaşadığı iniş çıkışlar ve aile ilişkileri derinlemesine işlenir.

Sosyal Farklılıklar ve Çatışmalar: Adını Feriha Koydum, aynı zamanda toplumsal sınıf farklılıkları ve bu farklılıkların insanlar üzerindeki etkilerini de ele alır. Feriha ve Emir'in aşkı, iki farklı dünyadan gelen insanların ilişkilerinde yaşadıkları çatışmaları ve bu çatışmaların getirdiği dramı gözler önüne serer. Adını Feriha Koydum Dizisi Oyuncuları "Adını Feriha Koydum" dizisi, oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan ve izleyicilerin gönlünde taht kuran bir yapımdır. Dizinin başarısında, hikayenin yanı sıra, karakterlere hayat veren oyuncuların performanslarının da büyük payı vardır. İşte "Adını Feriha Koydum" dizisinin başlıca oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler:

Hazal Kaya (Feriha Yılmaz): Hazal Kaya, dizinin başrol karakteri olan Feriha Yılmaz'ı canlandırmaktadır. Feriha, lüks bir rezidansta kapıcı ailesinin kızı olarak yaşayan, ancak maddi imkansızlıklar içinde büyüyen ve üniversite hayali kuran genç bir kızdır. Hazal Kaya, Feriha karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinmiş ve oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır. Çağatay Ulusoy (Emir Sarrafoğlu): Çağatay Ulusoy, dizinin diğer başrol karakteri olan Emir Sarrafoğlu'nu canlandırmaktadır. Emir, zengin ve yakışıklı bir gençtir. Feriha ile olan aşk hikayesi, dizinin ana temasını oluşturur. Ulusoy'un bu rolü, ona geniş bir popülerlik kazandırmış ve kariyerinde önemli bir adım olmuştur.

Vahide Perçin (Zehra Yılmaz): Vahide Perçin, Feriha'nın annesi Zehra Yılmaz rolünde izleyicilerle buluşmuştur. Zehra, ailesi için fedakarlık yapan, güçlü ve sevgi dolu bir anne karakteridir. Perçin'in performansı, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştır.

Metin Çekmez (Rıza Yılmaz): Metin Çekmez, Feriha'nın babası Rıza Yılmaz'ı canlandırmaktadır. Rıza, sert mizaçlı ama ailesine bağlı bir baba olarak karşımıza çıkar. Çekmez'in etkileyici oyunculuğu, karakterin derinliğini başarıyla yansıtmaktadır.

Ceyda Ateş (Hande Gezgin): Ceyda Ateş, dizide Hande Gezgin karakterine hayat vermektedir. Hande, Emir'in yakın arkadaşı ve Feriha'nın rakibi olan bir karakterdir. Ateş'in başarılı performansı, karakterin dizideki etkileyici varlığını pekiştirmiştir.

Yusuf Akgün (Koray Onat): Yusuf Akgün, Emir'in en yakın arkadaşı Koray Onat rolünü üstlenmiştir. Koray, Emir'in sadık dostu ve Hande'nin sevgilisidir. Akgün'ün canlandırdığı Koray, dizinin önemli yan karakterlerinden biridir.

Melih Selçuk (Mehmet Yılmaz): Melih Selçuk, Feriha'nın ağabeyi Mehmet Yılmaz karakterini canlandırmaktadır. Mehmet, ailesinin geçimini sağlamaya çalışan ve zorluklar içinde yaşayan bir gençtir. Selçuk'un performansı, karakterin yaşadığı içsel çatışmaları etkileyici bir şekilde yansıtmaktadır.

Deniz Uğur (Sanem İlhanlı): Deniz Uğur, dizide Sanem İlhanlı karakterini canlandırmaktadır. Sanem, Feriha'nın çalıştığı apartmanın zengin ve etkileyici sakini olarak karşımıza çıkar. Uğur'un performansı, karakterin dizideki entrikacı ve karmaşık yapısını başarıyla ortaya koymaktadır.

Barış Kılıç (Levent Seymen): Barış Kılıç, dizide Levent Seymen karakterine hayat vermektedir. Levent, Feriha'nın hayatında önemli bir yere sahip olan bir deniz subayıdır. Kılıç'ın rolü, dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyicilerin dikkatini çeken bir karakter olmuştur.

Sedef Şahin (Cansu İlhanlı): Sedef Şahin, Sanem İlhanlı'nın kızı Cansu İlhanlı'yı canlandırmaktadır. Cansu, Feriha'nın en yakın arkadaşlarından biridir ve dizide önemli bir yere sahiptir. Şahin'in performansı, karakterin yaşadığı duygusal dalgalanmaları başarıyla yansıtmaktadır. "Adını Feriha Koydum" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanmış bir yapımdır. Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde olduğu bu dizi, yan karakterlerle de zenginleştirilmiş ve her oyuncunun performansı, dizinin başarısına katkı sağlamıştır. Oyuncuların canlandırdığı karakterler, dizinin duygusal ve dramatik yapısını derinleştirerek izleyicilerin unutulmaz anılar biriktirmesine olanak tanımıştır.

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