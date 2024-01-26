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        Haberler Gündem ADIM ADIM CUMA NAMAZI KILINIŞI | Diyanet ile cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve farz mı? Cuma ezanı saat kaçta okunuyor?

        Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur?

        Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı, 1 Eylül'ün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak camilerde cemaatle kılınıyor. İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 09:38 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:38
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        • 1

          Cuma namazı kılınışı, farz olan ibadetini hakkıyla yerini getirmek isteyen Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinde belirtilen saatlere göre camilere akın edecek olanlar 10 rekat namazı cemaatle birlikte eda edecek. İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı...

        • 2

          CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

          *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

          *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        • 3

          CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

          Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        • 4

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

          *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        • 5

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

          *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

        • 6

          Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

          Sübhaneke,

          Ettehiyyatü,

          Allahümme Salli,

          Allahümme Barik,

          Rabbena Atina,

          Rabbenağfirli

          Fatiha,

          Tebbet,

          İhlas,

          Felak,

          Nas sureleri.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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