Adile Sultan hakkında bilgi veren Yılmaz, "Sultan II. Mahmut'un kızıdır. Sultan Abdülmecit'in kız kardeşi, sonra gelen Osmanlı padişahlarının da Abdülaziz ve Abdülhamit'in halasıdır. Hanedanın en önemli figürlerinden biri ve ileri yaşında büyük saygı görmüş. İşte onun özellikle Fındıklı Sarayı'ndaki Ramazan sohbetleri, iftar toplantıları çok meşhur olurmuş ki II. Abdülhamit devrinde de bu süreçler devam etmiş. Hanedanın bir büyüğü olarak 19.yüzyılın ikinci yarısına adeta damgasını vurmuş hanımlardan biridir. Aslında çok zengin bir hanım. Muhteşem saraylar inşa ediyor ama dindar bir müslüman olduğu anlaşılıyor. Çok zengin bir türbe inşa ettirmek istememiş, daha mütevazı bir yapı inşa ettirmiş. Öncelikle kendi sevdikleri için bunu hazırlamış ve onların oraya defnedilmesini sağlamış. En sonunda 1899'da kendisi vefat ettiğinde o da oraya defnedilmiş. Mimarlık tarihi açısından değil ama İstanbul kültürü açısından hiç şüphesiz çok hoş bir hatıra bu. Osmanlıların dünyaya bakışı dindarlığı ve ahiret anlayışıyla ilgili bir sürü mesaj da veriyor bize, mütevazılığı. Hani çok zengin bir hayat da yaşasa böyle daha mütevazı bir mekanda sonsuz uykusunu uyumak istemesi aslında bence çok şey öğretiyor bize" dedi.