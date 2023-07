Hayri Fehmi Yılmaz, "19. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Sonrasında Adile Sultan 1899'da vefat ettiğine göre en sonda da o defnedildi buraya. Dolayısıyla uzunca bir sürecin içerisinde. Hemen bitişiğinde, Hüsrev Paşa'nın türbesi var. Böyle birkaç türbe yan yana iç içe geçmiştir orada. Yapı 19. yüzyıl son devir Osmanlı mimarisinin tipik özelliklerini yansıtıyor. Maalesef İstanbul'daki kültür varlıklarının hepsini her zaman koruyamıyoruz ve aynı zamanda ziyaret edemiyoruz. Belki hanımlarla ilgili ekiplerin bunu daha iyi çalışması gerekir. Sivil toplum örgütlerinin, bakanlıkların buna da sahip çıkması gerekiyor. Adile Sultan İstanbul için çok özel biridir. Yani Gül Camii'nin yanında Sıbyan Mektebi, Arap Camii'nde şadırvanı yahut Cihangir Camii'nde büyük bir çeşmesi vardır. Dolayısıyla böyle şehrin her yerinde onun hayır eserlerini izleyebiliriz, takip edebiliriz. O İstanbul'a sahip çıkmak için çok çalışmış ve adı her yerde yaşıyor. Bir şekilde türbesinin de herhalde daha iyi korunması ve bakımının sağlanması gerekiyor. Fakat bu işte çok iyi değiliz maalesef" ifadelerini kullandı.