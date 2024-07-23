Adidas tartışmalı reklamı için Bella Hadid'den özür diledi

Marka, "kasıtsız bir hata yaptığını" söylerken, açıklamada; "Ayrıca ortaklarımız Bella Hadid, A$AP Nast, Jules Koundé ve diğerlerinden, üzerlerindeki olumsuz etkiden dolayı özür dileriz ve kampanyayı revize ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Filistin kökenli ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Filistin işgalinde Filistin'den yana tavrını her fırsatta net bir şekilde ortaya koyuyor.

Alman şirketi, 11 İsrailli sporcu ve bir Alman polis memurunun Filistinliler tarafından öldürüldüğü 1972 Olimpiyat Oyunları'ndan ilham alan spor ayakkabılarının tanıtımını yapmak için Bella Hadid'e yer verince tepkiyle karşılaştı.