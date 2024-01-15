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        Haberler Sağlık Adeta bağışıklık iksiri! Gribal enfeksiyonlara savaş açıyor, sivilceleri yok ediyor!

        Adeta bağışıklık iksiri! Gribal enfeksiyonlara savaş açıyor, sivilceleri yok ediyor!

        Son dönemlerde hastalıkların boy göstermesiyle birlikte doğal yollardan bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklardan korunmak isteyen kişiler koruyucu yöntemler araştırmaya başladı. İşte hastalıklardan korumasıyla ünlü, bağışıklığı güçlendiren zencefil shot tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:53
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        • 1

          Doğanın bize sunduğu şifa deposu olan zencefil, sadece lezzetli bir baharat olmanın ötesinde bir dizi sağlık avantajı sunmaktadır. Antioksidan, anti-enflamatuar ve sindirim dostu özellikleriyle zenginleşen bu kök bitki, yüzyıllardır çeşitli kültürlerde sağlık destekleyici olarak kullanılmaktadır. Zencefil, içerdiği gingerol ve diğer besin öğeleriyle vücudu koruma, güçlendirme ve çeşitli sağlık sorunlarına karşı direnç sağlama potansiyeline sahiptir. İşte gribal enfeksiyonlara savaş açan, sivilceleri yok eden o tarif!

        • 2

          ZENCEFİL SHOT MALZEMELERİ

          60 - 65 g taze zencefil

          10- 12 g taze zerdeçal

          2 adet mandalina

          1 adet yeşil elma

          1 adet limonun suyu

          Yarım su bardağı su bardağı su

          Göz kararı bal

        • 3

          ZENCEFİL SHOT NASIL YAPILIR?

          Zencefil, zerdeçal ve elmayı kabuklarıyla birlikte doğrayın. Bal dışında tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Damak zevkinize göre balı ekleyin ve soğuk tüketin. Boğaz ağrısı, öksürük, grip gibi hastalıklar için sabahları 1 bardak shot olarak tüketebilirsiniz.

        • 4

          Antioksidan Zenginliği: Zencefil, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önleyebilir ve genel sağlığı destekleyebilir.

          Anti-İnflamatuar Etkiler: Zencefil, içerdiği gingerol adlı bileşen sayesinde anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellik, iltihaplanma ve ağrıyla mücadelede etkili olabilir.

          Mide Rahatlatıcı: Zencefil, mideyi rahatlatıcı etkileriyle bilinir. Sindirim sorunlarına karşı kullanılabilir ve mide bulantısını azaltabilir.

          Bağışıklık Sistemini Güçlendirme: Zencefil, içerdiği vitaminler ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirici bir rol oynayabilir. Soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı direnci artırabilir.

          Kan Şekerini Dengeleme: Bazı araştırmalar, zencefilin kan şekerini dengelemede yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu özellik, şeker metabolizmasını destekleyerek diyabet riskini azaltabilir.

          Kalp Sağlığını Destekleme: Zencefil, kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kan basıncını dengeleyebilir. Bu özellikleri sayesinde kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

          Ağrı ve Romatizmal Rahatsızlıklara Karşı Yardımcı: Anti-enflamatuar etkileri nedeniyle, zencefil bazı ağrıları ve romatizmal rahatsızlıkları hafifletmede kullanılabilir.

          Kilo Kontrolüne Destek: Zencefilin metabolizma hızını artırıcı etkileri, kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Bu nedenle, diyet programlarına eklenerek kilo verme sürecini destekleyebilir.

          Kanserle Mücadele: Bazı çalışmalar, zencefilin kanser hücrelerinin büyümesini durdurma potansiyeline sahip olabileceğini göstermektedir. Ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

          Cilt Sağlığını Geliştirme: Zencefil, kan dolaşımını artırıcı özellikleriyle cilt sağlığını destekleyebilir. Akne ve diğer cilt sorunlarına karşı doğal bir çözüm olabilir.

        • 5

          ZENCEFİL ZARARLARI

          Sağlığa birçok faydası olduğu bilinen zencefil aşırı miktarda tüketildiğinde şişkinliğe ve mide ekşimesine yol açabilir. Bu sebeple zencefilin günde 1,5-2 gramdan fazla tüketilmemesi gerekir. Ayrıca zencefilin kan sulandırıcı etkisi vardır ve bu nedenle kan inceltici ilaçlarla aynı anda tüketimi konusunda doktora danışılmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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