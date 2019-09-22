22 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadınların her ayın belirli günlerinde yaşamış olduğu ve bazen işin içinden nasıl çıkacağını bir türlü bulamadığı adet sancıları, düzenli bir bitkisel destek yöntemi sayesinde en aza indirilebilmektedir. Özellikle de, yapılan araştırmaların neticesinde kadınların % 70’ nin adet sancısı problemi yaşadığını göz önünde bulundurduğumuzda, bu sıkıntıdan kurtulabilmek adına sürekli alternatif yöntemlerin geliştirildiğini söyleyebiliriz.
Keza, herhangi bir ilaç takviyesi gerektirmeden uygulayacağınız bu yöntemler sayesinde, adet sancısına ne iyi gelir sorusuna rahatlıkla cevap kazandırabilirsiniz. Kimi uzmanlar tarafından adet sancılarının ağrı kesici almadan durmayacağı iddia edilmektedir. Bu iddia’ nın doğrultusunda ise, şiddetli bir sancıyı en azından hafife indirebilmek adına bir takım ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Evde Bitkisel Tedavinin Önemi
Adet sancılarına bire bir çözüm olarak birbirinden farklı bitkisel yöntemler önerebilirsiniz. Ancak, bu tarz yöntemlerden önce ağrıyan bölgenize sıcak su torbasıyla da tampon yapmanız size oldukça iyi gelecektir.
Öte yandan sıcak su ile birlikte;
gibi kafein ve glikoz içeren ürünlerden kesinlikle uzak durmanız gerekmektedir. Zira bu ürünlerin kafein kapasitesi fazla olduğu için var olan sancıyı daha da arttırmaktadır.
Adet sancısını azaltmak adına ise mutlaka bitkisel çayların tüketiminde bulunmalısınız. Özellikle de Rezene çayı, bu tarz dönemlerin en özel ve en etkili yardımcılarından birisi olmaktadır.
Adet sancısına ne iyi gelir sorusu kullanıldığı takdirde size iyi gelecek olan diğer bitkisel çaylar ise;
Gibi gerçek doğal bitkilerle yapacağınız takviyeler, sizlerin bu dönemlerinizi olabildikçe sıkıntısız ve rahat bir şekilde atlatmanıza yardımcı olacaktır. Bu tarz dönemlerde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise, normal hayatınızı tedbirli bir şekilde geçirmeye devam etmeniz olacaktır. Nitekim sancılı bir dönemde ağır kaldırmak ya da koşmak sancıların daha fazlalaşmasına sebebiyet verecektir.
Bitkisel ürünlerin tedariğini ise oldukça dikkatli bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Zira piyasada bu tarz problemleri fırsata dönüştürmeye çalışan pek çok çıkarcı kişi, sırf bir şeyler satabilmek adına gereğinden fazlaca önemli ürünü tüketmenizi önerecektir.
Bu tarz tüketim aşamalarında ise, sizlerin yaşadığı sancının geçmesi şöyle dursun, daha farklı hastalıklarla da karşılaşma ihtimaliniz artacaktır. Bunun için de, adet sancısına iyi gelecek olan ürünleri öncelikle internet üzerinde ki ilgili forum ve sitelerde ki yazıları okuyarak satın almanızda fayda vardır. Nitekim sağlık ile maddiyatın kolay kazanılmadığı günümüzde, bu tarz bir hastalığın çözüm evrelerini de mümkün oldukça tedbirli adımlarla gerçekleştirmemiz gerektiği düşüncesindeyiz.
Sonuç olarak adet sancısı yaşadığınız her gün sizler için eziyet olmayacağını bilmeniz gerekir. Bunun için de her ayın bu dönemlerinde olabildiğince sakin olup yukarıda ki tedavi yöntemleriyle kendinizi özel hissedebilirsiniz.
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