Adet olmak, regl olmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken regl olmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında veya nafile oruç tutarken adet görmek oruca devam edip edilemeyeceği konusunda birçok kişinin aklında soru işaretleri oluşuyor. Kadınlar için özel bir durum olan regl süreci, dini ibadetler açısından farklı değerlendirilmekte ve çeşitli görüşlere konu olmaktadır. Bu konuda İslam alimlerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamaları, oruç ibadetini yerine getiren kadınlar için önemli bir rehber niteliği taşıyabilir. İşte merak edilen soruların cevapları.

REGL ORUCU BOZAR MI?

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Evet, regl kanaması başladığında oruç bozulur. Kadınların bu dönemde oruç tutması İslam dininde uygun görülmez. Çünkü adet olmak, vücudun doğal bir sürecidir ve bu süreçte kan kaybı yaşandığı için kadının fiziksel olarak güçsüz düşmesi mümkündür. Bu nedenle, regl olan bir kadının orucuna ara vermesi ve daha sonra bu günleri kaza etmesi gerekir. Özellikle Ramazan ayında iftarda veya sahurda adet dönemi başlayan kadınlar, oruçlarını tamamlayamazlar. Oruçlu olduğunu düşünerek gün boyu aç ve susuz kalmış olsalar bile, regl oldukları anda oruçları geçersiz sayılır ve daha sonra bu günü kaza etmeleri gerekir.

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DİYANETE GÖRE ADET OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, adet olmanın orucu bozup bozmadığı konusuna açıklık getirmiştir. Diyanet’e göre regl olmak, orucun geçersiz olmasına neden olur. Bu nedenle, bir kadın adet olmaya başladığında orucuna devam edemez ve bu günü daha sonra kaza etmek zorundadır. Diyanet’in fetvasına göre, bir kadının adet döneminde oruç tutması hem sağlık açısından önerilmez hem de dini olarak uygun görülmez. Regl olan bir kadının oruçlu olmaya devam etmesi, orucun geçerliliğini yitirdiği anlamına gelir. Bu yüzden, regl döneminde olan kadınların oruç tutma zorunluluğu yoktur. Ancak, bu süre zarfında tutulamayan oruçların Ramazan’dan sonra kaza edilmesi gerekir.

ORUÇLUYKEN REGL OLUNURSA NE YAPILMALI?

Ramazan ayında oruç tutarken regl olan kadınlar, bu durumda nasıl hareket etmeleri gerektiğini merak edebilir. Eğer bir kadın gün içinde oruçluyken regl olursa, o günkü orucu geçersiz sayılır. Bu durumda, artık oruçlu gibi davranmasına gerek yoktur, yani sahura kadar aç kalmak zorunda değildir. Ancak, iftarda yemeğe başlamadan önce adet olduğunu fark eden bir kadın, zaten o gün boyunca aç ve susuz kaldığı için orucunun bozulduğunu anlamış olur ve bu günü kaza etmek zorundadır. Regl sürecinde ibadet konusunda farklı görüşler olsa da, İslam'da genel kabul gören uygulama, bu dönemde namaz ve oruç ibadetlerine ara verilmesi yönündedir. Regl döneminde olan kadınlar oruç tutamazken, bu sürenin sonunda temizlendikten sonra oruçlarına kaldıkları yerden devam edebilirler. Ayrıca, adet döneminde tutulamayan oruçların Ramazan’dan sonra kaza edilmesi gerekir.

Regl döngüsünün ne zaman başlayacağı kesin olarak bilinmediği için, bazı kadınlar sahurda veya günün ilerleyen saatlerinde adet olabilir. Eğer bir kadın sahurda oruca niyetlenmiş ancak gün içinde adet olmuşsa, artık orucunu tamamlayamaz. Bu durumda, adet dönemi bitene kadar oruç tutmasına gerek yoktur ve kaçırdığı günleri daha sonra telafi edebilir.