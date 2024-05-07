Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da bulunan Adem Yeşilgil'in kesik başını komandolar arıyor - Güncel haberler

        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!

        Kastamonu'da sulama kanalında baş bölgesi kesilmiş halde bulunan Adem Yeşilgil ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Yeşilgil'in baş kısmı, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri tarafından aranıyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.05.2024 - 13:36 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kastamonu'da tüyler ürperten olay, 5 Mayıs Pazar günü Kastamonu’nun merkez Dere köyü mevkiinde meydana geldi.

        BAŞ BÖLGESİ OLMAYAN CANSIZ BEDEN BULUNDU

        Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulunan araçta Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında baş bölgesi kesilmiş halde ceset bulundu.

        4 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

        İHA'da yer alan habere göre bulunan cansız bedenin, 4 gündür kayıp olarak aranan Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden 48 yaşındaki Adem Yeşilgil’e ait olduğunu belirledi.

        3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde jandarma ekipleri, baş bölgesi kesik halde bulunan ceset ile ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ş.K., N.K. ve E.Ö., güvenlik önlemleri altında Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

        KOMANDOLAR BAŞ BÖLGESİNİ ARIYOR

        Şahıslar jandarma ekiplerinin elindeki delil kutusu ile adliyeye getirildi.

        Öte yandan, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş birlikleri, cesedin bulunduğu alanda ve ekili arazilerde ölen vatandaşın kayıp baş bölgesini arama çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kastamonu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Habertürk Anasayfa