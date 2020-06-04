Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Adem Ljajic, koronavirüs süreci ve Beşiktaş’taki günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki yıldızın öne çıkan sözleri şöyle:

"HER ŞEYİ ÖZLEDİM"

“Çok zor zamanlar geçirdik. Hayatımızda hiç karşı karşıya kalmadığımız bir dönemden geçtik. Her şeyi özledim diyebilirim. Günlük hayatımda yaptığım futbol olsun, çim saha olsun, seyirci olsun bunların hepsini çok özledim. Türkiye’ye döndüğümde karantinada k aldığımız yerlerin standartı gayet iyiydi. Odalar iyi bir oteli aratmayacak durumdaydı. Orada bizimle ilgilenen görevlilere ve yetkililere teşekkür ediyorum.”

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Kalan 8 haftada kesinlikle matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Beşiktaş gibi takımların hedefi her zaman bitirebileceği yerin en üstünde bitirmektir. Lige baktığımız zaman hala şansımız var ve şansımızı denemek istiyoruz. Sahaya çıkacağız ve ilk andan itibaren kazanarak ilerlemek istiyoruz. 8 maçlık süreç bile olsa maç maç bakmak lazım çıkacağız ve hepsini kazanmaya çalışacağız ama dediğim gibi adım adım gitmek lazım.”

"HOCAMIZ BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

“Sergen Yalçın büyük bir oyuncuydu ve şu anda hocamız bize çok yardımcı oluyor. Daha iyi olmamız için tabii ki futbol oynayan bir hoca olarak kendi futbolculuk deneyimlerini de bizlere aktarıyor. Ben de oynadığım süre zarfında ve antrenmanlarda isteklerini yerini getirmeye çalışıyorum. Antrenmanlarda bizlerden talepleri oluyor, üstüme düşen pozisyona girmek, pozisyon oluşturmak, takım arkadaşlarıma servis yapmak bu sorumluluğumun farkındayım ve elimden gelenin en iyisi yapıyorum ve yapmaya da çalışacağım.”

"BU SEZON BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADIM"

“Beşiktaş’a geldiğim ilk sene yani geçen sene performansımdan memnundum ve benden olan beklentinin farkındayım. Bu sezon genel olarak bekleneni karşılayamadığımın da farkındayım ancak şöyle de bir şey var... Ben de kendi kendimi sorgulayan bir karaktere sahibim ve kendimden çok daha fazlasını bekliyorum. Bu sezon özelinde performansımdan kendim de tatmin olmadım. Ancak ufak tefek sakatlıklarım oldu ve bu sebeple yüzde yüz fizik olarak kendimi bulamadım. Ancak çok da kötü olduğumu da düşünmüyorum. Umarım bundan sonra performansımı yükseltirim. Kendim de bunu içten arzu ediyorum.”