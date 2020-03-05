Adem Ljajic'e yeni talip

Sezon sonunda Beşiktaş’tan ayrılması beklenen Adem Ljajic’e İtalyan takımlarının ilgisi devam ediyor. Çizme basınında çıkan haberde, Cagliari’nin ardından Serie A ekiplerinden Hellas Verona’nın da 28 yaşındaki yıldızı transfer etmek istediği iddia edildi.

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