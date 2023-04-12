Hamdolsun bu yıl da 12'nci defa Yaren leylek 6 ay burada konaklamak üzere Eskikaraağaç Mahallesi'ne biraz gecikmeli olsa da geldi. Bütün yarenseverler, 'Acaba gelmeyecek mi? Başına bir şey mi geldi? Öldü mü?', merakları çerçevesi içerisinde bu gelişi izledik. 9 yaşındaki Azra Gülce Altıntaş kızımız ve babası metin yazarı Samet Altıntaş, birlikte çok güzel bir eser ortaya koydular. Adem amca ve Yaren leyleği, eski Karaağaç'ı, leylek köyünün hikayesini bir şarkıya, bir klibe aktardılar. Ve bu hikayeyi, bu eser esnasında gözlemlemek mümkün.