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        Haberler Gündem Politika Adelet Bakanı Tunç: Sayın Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez

        Adelet Bakanı Tunç: Sayın Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez

        TBMM'de yaşanan Can Atalay gerginliğiyle ilgili olarak bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 23:34 Güncelleme: 30.01.2024 - 23:34
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        Bakan Tunç: Çirkin hareket kabul edilemez
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        TBMM'de Can Atalay kararının okunması esnasında yaşanan gerginlikle ilgili olarak bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

        Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasanın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136. Maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu’nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez. TBMM Başkanlık Kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür. Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM’nin çalışması engellenemez. TBMM Genel Kurulu’nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır.

        NE OLMUŞTU?

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın Can Atalay gündemli kapalı oturum oylaması yapması sırasında muhalefet milletvekilleri sıralara vurarak protesto gerçekleştirilmiş, bir milletvekilleri Meclis Başkanlık kürsüsü önüne gelerek Bozdağ’a anayasa kitapçığı fırlatmıştı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Yılmaz Tunç
        #bekir bozdağ
        #Can Atalay
        #Son dakika haberler
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