Adele yağmur altında konser verdi
Almanya'nın Münih kentinde verdiği konserde yağmura yakalanan Adele, sırılsıklam olmasına rağmen performansına devam etti
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Adele, bir İngiliz olarak yağmura ne kadar alışkın olduğunu Almanya sahnesinde gösterdi. Dünyaca ünlü 36 yaşındaki şarkıcı, Münih'te verdiği konserde yağmura aldırmadan sahnede kalmaya devam etti.
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Konser seyircilerinin sosyal medyada paylaştığı videolarda Adele, Messe München Arena'daki konserinde ıslanarak şarkı söyledi.
Seyircilerin kendilerini korumak için yağmurluk giydiği görülen konserde Adele, yağmura direndi ve performansına devam etti.
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Bu Adele'in Münih'teki konser serisinin 10'uncu günüydü. Ünlü şarkıcı kentte 2 Ağustos'ta verdiği konserde de yağmura hazırlıksız yakalanmıştı.
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Yağmur yağacağını önceden bilmeyen Adele, sahnede giydiği kostümü yağmurdan ağırlaştığı ve yürümekte zorlandığı için konserini durdurmuş ve kıyafet değişikliği yapmıştı.