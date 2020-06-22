SIRT FOOD DİYETİ NEDİR?

Sirtüin diyeti adını birçok canlı türünde bulunan bir protein sınıfı olan sirtüinden alıyor. Bu diyet, sirtuin proteinlerinin harekete geçmesini ve zayıflama genini aktive ediyor.

21 günlük ve 2 fazdan oluşan bir süreç içeren diyet, uygulanmaya başlandığı ilk haftadan itibaren enerji seviyesini arttırmayı ve yağ yakımını hızlandırmayı teşvik ediyor.