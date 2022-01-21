Adele'in gözyaşları: Çok üzgünüm!

"BU KAÇIRDIĞIM EN ÖNEMLİ E-POSTAYDI"

Weekend Sunrise isimli programın ortak sunucusu Doran, "Bu, kaçırdığım en önemli e-postaydı." ifadelerini kullanmıştı. Bu röportaj, Avustralya televizyonlarında yayınlanacak tek Adele röportajı olması dolayısıyla Channel 7'ı rekabette öne geçirecekti.

Canlı yayınlarda bir süredir görünmeyen Doran, ayrıca Channel 7'deki görevinden alındığı iddialarını yalanlamıştı. Avustralya basınında yer alan haberlere göre; Doran'ın iki meslektaşı ile birlikte Londra'ya seyahatinin yayın ağına maliyeti 700 bin dolar olmuştu.

Ünlü sunucunun hatasıyla çok sayıda kişi Twitter'da dalga geçmişti. Doran ise kendisine anlayışlı yaklaşılmasını talep etmişti. Senarist Briony Kidd ise işini tutkuyla yapan birçok sanat yazarı ve eleştirmenin röportaj başına 40 dolara ya da ücretsiz çalıştığını hatırlatarak, aradaki uçuruma dikkati çekmişti.