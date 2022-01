Adele'in gözyaşları: Çok üzgünüm!

ALBÜMÜNÜ DİNLEMEDİĞİ İÇİN RÖPORTAJI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan 2015 yılında yayınladığı 'Hello' ile 1.18 milyar dinleme alan ve 2011'e damga vuran 'Someone Like You' ile 1.10 milyar dinlemeye ulaşan Adele, yeni albümü '30'u geçen yıl 19 Kasım'da müzikseverlerle buluşturmuştu.

Televizyon sunucusu Matt Doran da ünlü yıldızın yeni albümünün Avustralya basınında yayımlanması planlanan tek röportajı için şarkıcı ile buluşmak üzere 4 Kasım'da Sydney'den Londra'ya uçmuştu.

Avustralya basınında çıkan haberlere ve Telegraph Gazetesi'ne göre; Channel 7 için röportajı gerçekleştirdiği sırada Adele, Doran'a albümü nasıl bulduğunu sormuştu.

Ünlü sunucu ise albümü dinlemediğini itiraf etmişti. Bunun üzerine röportajı Channel 7 çekmiş olsa bile yayın hakkına sahip olan Sony, röportajın yayınlanmasını iptal etmişti.