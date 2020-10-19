"BABASININ MEMNUN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Fry, "Adele’in babasının bundan memnun olacağını düşünmüştüm, şikayet edeceğini değil" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

Sanırım benimle bir meselesi var çünkü ben büyük bir Adele fanıyım. Evden çıkarken o ya da eşi gelip bir şey diyecek diye endişeleniyorum. Tam bir kabus oldular.

Bir Güney Galler polis sözcüsü, sorunu çözmek için her iki tarafla da görüştüklerini belirtti.