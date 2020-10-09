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Adc Tanımı:

Adc; “Analog-Dijital Dönüştürücü” anlamına gelir. Bilgisayarlar yalnızca dijital bilgileri işlediğinden, dijital giriş gerektirir. Bu nedenle, bilgisayara bir analog giriş gönderilirse, analog-dijital dönüştürücü (ADC) gereklidir. Bu aygıt, bir elektrik akımı gibi bir analog sinyal alabilir ve bilgisayarın anlayabileceği bir ikili formatta dijital hale getirebilir.

Adc Örnek Anlatımı ve Kullanıldığı Yerler:

Adc’nin yaygın kullanımı, analog videoyu dijital formata dönüştürmektir. Örneğin, 8 mm filme veya bir VHS kasete kaydedilen video analog biçimde saklanır. Videoyu bir bilgisayara aktarmak için videonun dijital formata dönüştürülmesi gerekir. Bu, tipik olarak bileşik video girişleri ve bir Firewire çıkışı olan bir Adc video dönüştürme kutusu kullanılarak yapılabilir. Analog girişleri olan bazı dijital kameralar, videoyu analogdan dijitale dönüştürmek için de kullanılabilir.

ADC’ler, analog ses akışlarını dönüştürmek için de kullanılabilir. Örneğin, bir mikrofondan sesleri kaydetmek istiyorsanız, sesin mikrofonun analog sinyalinden bilgisayarın anlayabileceği bir dijital sinyale dönüştürülmesi gerekir. Bu nedenle, analog ses girişi olan tüm ses kartlarının, gelen ses sinyalini dijital formata dönüştüren bir ADC de gerektirmesi gerekir. Ses dönüşümünün doğruluğu, dönüştürme işleminde kullanılan örnekleme hızına bağlıdır. Daha yüksek örnekleme oranları, analog sinyal için daha iyi bir tahmin sağlar ve bu nedenle daha yüksek kalitede bir ses üretir.

ADC’ler analog girişleri bilgisayarların tanıyabileceği dijital formata dönüştürürken, bazen bir bilgisayarın analog sinyal vermesi gerekir. Bu dönüşüm türü için, dijital-analog bir dönüştürücü (DAC) kullanılır.