Adaylar açıklandı

9'uncu Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri töreni, 23 Eylül'de Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki Yıldız Kenter Salonu'nda gerçekleşecek. Kerem Alışık, "Değerli jürimizin büyük bir titizlikle belirlediği tüm ödüle aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyor, onlarla aynı heyecanı paylaşıyorum" dedi.

Ankara'da sahnelenen ve Anadolu'dan Ankara'ya gelerek perde açan tiyatro topluluklarında emek veren sanatçıları yüreklendirmeyi amaçlayan ödüllerin Seçici Kurul Başkanlığını Gülşen Karakadıoğlu (Öğretim Görevlisi, Eleştirmen & Yazar) yapıyor. Prof. Dr. Deniz Bozer (Öğretim üyesi & Eleştirmen),Prof. Dr. Filiz Elmas (Öğretim üyesi & Eleştirmen),Erhan Gökgücü (Oyuncu & Yönetmen, Oyun yazarı),Mehmet Atay (Yönetmen & Oyuncu),Yener Aksu (Ankara Tiyatro Festivali Yönetmeni) Cem Emüler (Oyuncu & Yönetmen) ve İlker Çetin (Sanat Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı) seçici kurulun değerli isimleri arasında yer alıyor.

Bu yıl 'Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü, oyuncu yönetmen Olcay Poyraz'a Onur Ödülü, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği eski başkanlarından Ömer Atila Sav'a verilecek.

Seçici Kurul Özel Ödülü 2015'da yitirdiğimiz geleneksel Türk Tiyatrosunun usta ismi Prof. Dr. Nurhan Karadağ'ı anmak üzere Ankara Devlet Tiyatrosunca, sahneye koyulan Misafir oyunu projesine verilecek.

Seçici Kurul Genç Yetenek Özel Ödülü ise, Sahne 367'de oynadığı tek kişilik Madam oyunundaki başarılı ses ve vücut kullanımıyla zenginleştirdiği etkileyici yorumu için Naz Göktan'a verilecek.

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

1. Aylin Saraç (Uymazcı - Garaj 1112)

2. Filiz Demiralp (Lena, Leyla ve Diğerleri - Sivas DT)

3. Pınar Gün Topçu (Fare Kapanı-Ankara DT)

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

1. İrfan Kılınç (12 Öfkeli. - Ankara DT)

2. Şekip Taşpınar (12 Öfkeli. - Ankara DT)

3. Yavuz Sepetçi (Misafir - Ankara DT)

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

1. Gaye Filiz Alacacı (Fare Kapanı - Ankara DT)

2. Melike Ergüzen (Barbara'nın Doğumu - Bursa DT)

3. Özden Gököz (Divane Ağaç (Yunus Emre) - Ankara DT)



YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

1. Kadircan Şeren (12 Öfkeli. - Ankara DT)

2. Nezih Işıtan (Fare Kapanı - Ankara DT)

3. Ömer Alper İzci (Zümrüdüanka - Antalya DT)

KOMEDİ, MÜZİKAL OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

1. Eda Aydınlı (Cimri - Ankara DT)

2. Berna Konur (Bankta İki Kişi - Ankara DT)

3. Meltem Keskin (Kaç Baba Kaç - Ankara DT)

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

1. Mustafa Kurt (Cimri - Ankara DT)

2. Şahap Sayılgan (Gidiş Dönüş (Retro) - Ankara DT)

3. Tolga Tuncer (Kaç Baba Kaç - Ankara DT)

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

1. Başak Gürdal (Kaç Baba Kaç - Ankara DT)

2. İlkyaz Arslan (Takan Takana - Tatbikat Sahnesi)

3. Zerrin Epikmen (Tahtsız Kraliçe - Ankara DT)

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

1. Can Öztopçu (Kaç Baba Kaç - Ankara DT)

2. İsmet Numanoğlu (Cimri - Ankara DT)

3. Tolga Tecer (Cimri - Ankara DT)

SEÇİCİ KURUL GENÇ YETENEK ÖZEL ÖDÜLÜ

Bir tiyatro topluluğunda başladığı oyunculuğu, tiyatro alanında tamamladığı üniversite eğitimiyle geliştirerek Sahne 367'de oynadığı tek kişilik 'Madam' oyunundaki başarılı ses ve vücut kullanımıyla zenginleştirdiği etkileyici yorumu için Naz Göktan'a verilmiştir.



SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

2015'de yitirdiğimiz geleneksel Türk Tiyatrosunun usta ismi Prof. Dr. Nurhan Karadağ'ı anmak üzere Ankara Devlet Tiyatrosunca, 'Misafir' oyununun sahnelenmesi ve kendisinin seyirlik oyun, oyun çıkarmak, yanılsamak gibi kavramlarıyla temel tiyatro anlayışını anlatmak üzere hazırlanan belgeselin oyun öncesi seyirciye sunulmasıyla oluşan değerli projeye Seçici Kurul Özel Ödülü verilmiştir.

ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖZEL ÖDÜLÜ

1964'te girdiği Devlet Tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak sayısız oyunda görev aldığı gibi ülke içinde birçok sahnede olduğu kadar yurt dışında Paris, Kahire, Üsküp, Brüksel ve Azerbaycan'da Türkçe - Fransızca oyunlar oynayan, ayrıca birçok önemli tiyatro yazarının oyunlarını Türkçeye çevirerek de tiyatromuza değerli katkılarda bulunan, uzun yıllardır Sevda Cenap And Müzik Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliğiyle de sanat yaşamımıza bir başka alanda da değer katan Olcay Poyraz'a 'Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar' ödülü verilmesi kararlaştırılmıştır.



ONUR ÖDÜLÜ

Altmış yılı aşkın bir süre içinde, ayrım gözetmeksizin özel ve ödenekli tiyatro oyunlarını izleyip, değerlendirme yazılarıyla destek olması, tiyatro kurumlarımızın çağdaş, demokratik toplumlara yakışır bir yapılanmaya kavuşması anlamında yaptığı birçok yasal ve sosyal çalışmayla, tiyatro eleştirmenliği yanında, avukatlık mesleğindeki deneyimini ve birikimini, yıllardır sürdürmesi nedeniyle, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği eski başkanlarından Ömer Atila Sav'a verilmiştir.