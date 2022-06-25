'Aday ülke' statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto

Başkent Tiflis'te Parlamentonun önünde düzenlenen gösteride halk, AB Zirvesi'nde Gürcistan'a "aday ülke" statüsü verilmemesine tepki gösterdi.
Göstericiler, ülkelerinin aday ülke yapılmaması nedeniyle hükümeti suçladı.
Gürcistan'ın AB'ye üyelik sürecine destek veren eylemciler, bu "başarısızlıktan" hükümetin sorumlu olduğunu dile getirdi.
Zirvede Ukrayna ve Moldova'ya adaylık statüsü verildiğini hatırlatan eylemciler, Gürcistan'a ise Avrupa perspektifi sunulduğunu ve kriterleri karşılaması kaydıyla durumunun daha sonra yeniden değerlendirilmesi yönünde karar alındığını aktardı.
Eylemciler, Başbakan İrakli Garibaşvili'ye istifa çağrısında bulundu.
Gösteri organizatörlerinden Şota Digmelaşvili, şimdilik Gürcistan'a AB aday ülke statüsü verilmediğini ama bazı reformları uygulamak için ülkeye 6 aylık bir süre tanındığını kaydetti.
Digmelaşvili, hükümetin bu süreç içinde 12 maddelik kriterleri karşılamasının mümkün olmadığını belirtti.
Başbakan Garibaşvili'yi istifa etmeye davet eden Didmelaşvili, hükümete bir hafta süre verdiklerini ve taleplerin yerine getirilemediği sürece 3 Temmuz'dan itibaren kesintisiz gösteriler düzelemeye başlayacaklarını ifade etti.
ZELENSKİY: SİZE YARDIM EDECEĞİZ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Tiflis'te düzenlenen gösteriye görüntülü mesajla hitap etti
Zelenskiy, mesajında ülkesine AB aday ülke statüsü verildiğini ve Gürcistan'ın da aynı yolda olduğunu belirterek, "Yürüyün, size yardım edeceğiz. Ukrayna ve Gürcistan sonsuza kadar birlikte." ifadesini kullandı.
Ukrayna ve Gürcistan'ın, Rusya'ya karşı mücadele ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Asla pes etmeyeceğiz. Abhazya ve Güney Osetya sizin olduğu gibi Donbas ve Kırım da bizim topraklarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.
ÜLKELERİN BAŞVURULARI
Ukrayna, AB'ye adaylık başvurusunu Rusya'nın saldırısının başlamasından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de, Moldova ve Gürcistan ise 3 Mart 2022'de yapmıştı. AB Konseyi, 7 Mart'ta AB Komisyonunu görüşünü sunmaya davet etmişti.
AB Komisyonu, 17 Haziran'da Ukrayna ve Moldova'ya adaylık statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. Komisyon, Gürcistan için ise Avrupa perspektifi sunulması ve kriterleri karşılaması kaydıyla durumunun daha sonra yeniden değerlendirilmesini tavsiye etmişti.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, dün, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
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