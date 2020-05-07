Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararının ardından takımı topladıklarını ve antrenmanlara başlayacaklarını söyledi.
İmkanlar dahilinde hazırlıklarını sürdüreceklerini dile getiren Demirbakan, "Liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararını erken bulduk ancak TFF'nin aldığı karara saygılıyız. Buna göre cuma günü antrenmanlara başlayacağız." ifadesini kullandı.
Demirbakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin herkesi psikolojik olarak yıprattığını anlatarak, şöyle konuştu:
"Bu süreç kulüpleri nasıl etkiledi ve etkilemeye devam edecek? Onu göreceğiz. Oynanmamış bir süre var. Futbolcuların da bu oynanmamış süreyi nasıl geçirdikleri de önemli. Şu anda psikolojik açıdan futbolcular iyi seviyede değil. Futbolda da psikoloji önemli. Futbolcuların bu süreçte yüzde 100 verimli olabilmesi mümkün görünmüyor. Binlerce kilometre öteden gelen yabancı futbolcular var. Onların aileleri var. Her iki taraf da birbirini düşünüyor ve bu süreçte motivasyon sağlamak biraz zor."
"KÜMEDE KALACAĞIZ"
Takımlarının 20 puanla 17. sırada ve düşme hattında bulunduğunun anımsatılması üzerine Demirbakan, şunları kaydetti:
" Adanaspor olarak Kovid-19'la ilgili tüm tedbirleri alıp yarın ilk antrenmanımızı gerçekleştireceğiz. Şehir dışında olan futbolcularımız da Adana'ya gelecekler. Biz elimizden geleni yapacağız ve kümede kalacağız. Tüm çalışmalarımız buna yönelik olacak. Böyle zor bir zamanda mücadele edip, kümede kalacağımıza inanıyorum. Zor zamanda elde edilen başarı da her zaman daha değerlidir."
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