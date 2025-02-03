Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi bitti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Giriş: 03.02.2025 - 20:45 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:45
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuz, Yusuf Şimşek ile yaptığı görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Yusuf Şimşek ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
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