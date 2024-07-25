Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Sol Bamba getirildi - Futbol Haberleri

        Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Sol Bamba getirildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Sol Bamba oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 23:22 Güncelleme: 25.07.2024 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor'da Sol Bamba dönemi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor yeni sezona hazırlanırken, teknik direktörlük koltuğuna Sol Bamba'yı getirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Asil Bostancı ile Bolu'da bir araya gelen Sol Bamba'nın, takımın yeni teknik sorumlusu olduğu bildirildi.

        Açıklamada "Daha önce Championship takımlarından Cardiff City takımında görev alan Fildişi Sahili asıllı Fransız teknik adam ile imza atıldı. Teknik sorumlumuza ve ekibine başarılar dileriz." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        18 yaşındaki Berra'dan acı haber!
        18 yaşındaki Berra'dan acı haber!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Dövüş isteyen Musk'a cevap geldi
        Dövüş isteyen Musk'a cevap geldi
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Habertürk Anasayfa