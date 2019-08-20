Adana temsilcisi, geçtiğimiz sezon SK Sturm Graz takımında forma giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu Emeka Eze'yi satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiraladı. Adanaspor Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Emeka Eze, kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan genç golcü, bu karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandırabildi. Kariyerinde ise 76 maça çıkan genç Nijeryalı, takımlarına 15 gol 6 asistlik katkı yaptı.