TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım Adanaspor oldu.

Yine düşme hattındaki Boluspor'un lider Hatayspor'u sahasında 1-0 mağlup etmesinin ardından 31 maç sonunda 21 puanda kalan turuncu-beyazlıların küme düşmesi bitime 3 hafta kala kesinleşmiş oldu.

TFF 1. Lig'de daha önce Eskişehirspor da küme düşmüştü.