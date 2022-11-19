Stat: Yeni Adana

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Akıncık

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Benasser, Tetteh (Dk. 90+5 Enes Sağlık), Ferreira (Dk. 72 Ahmethan Köse), Hakkı Türker, Burak Çoban, Evren Korkmaz (Dk. 12 Yiğithan Güveli), Jallow (Dk. 71 Iseka), Roche, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Volkan Fındıklı, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 83 Muzaffer Kocaer), Kubilay Aktaş (Dk. 83 Furkan Metin), Metehan Yılmaz, Şeref Özcan, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere (Dk. 39 Yusuf Can Esendemir), Kürşad Sürmeli, Erdi Dikmen, Rahmi Salih Kaya

Goller: Dk. 31 Burak Çoban, Dk. 90+4 Iseka (Adanaspor), Dk. 44 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Sarı Kartlar: Dk. 84 Hakkı Türker, Dk. 43 Roche (Adanaspor), Dk. 90 Gökberk Efe, Dk. 71 Yusuf Can Esendemir, Dk. 56 Kubilay Aktaş (Altınordu)