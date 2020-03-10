Alınan ilk bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 60 NF 987 plakalı minibüs, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunun Gölkuyu Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.