Oğuzhan ve Metehan Küpelioğlu kardeşler, aralarında daha önce tartışma yaşandığı öğrenilen akrabaları Yusuf Akdemir'in evinin önüne gitti.

Burada çıkan silahlı kavgada Yusuf Akdemir pompalı tüfekle, Metehan Küpelioğlu ise tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekibince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Küpelioğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oğuzhan Küpelioğlu'nu ifadesi alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürdü.