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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana’da 3’üncü kattan düşen doktor öldü | Son dakika haberleri

        Adana’da 3’üncü kattan düşen doktor öldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Doktor Ahmet Turan Uyar (51), oturduğu apartmanın 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 21:07 Güncelleme: 12.08.2024 - 21:08
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        3'üncü kattan düşen doktor öldü
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        Adana'daki olay, saat 18.30’da ilçedeki Tufanpaşa Mahallesi Ladin sokak üzerinde meydana geldi. Babasıyla birlikte oturduğu öğrenilen Dr. Ahmet Turan Uyar, evinin balkonunda oturduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 3’üncü kattan beton zemine düştü.

        Metrelerce yükseklikten düşerek yerde hareketsiz şekilde kalan Dr. Uyar’ı gören çevredekileri, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dr. Uyar’ın hayatını kaybettiği belirledi. Uyar’ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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