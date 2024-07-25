Adana ve Balıkesir'de orman yangını
Adana'nın Feke ilçesi ile Balıkesir'in İvrindi ilçesinde orman yangını çıktı. Feke'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ile Balıkesir'deki yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.
Günün ilk orman yangını haberi Balıkesir'in İrvindi ilçesinden geldi. Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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ADANA
Günün ikinci yangın haberi de Adana'nın Feke ilçesinden geldi.
Kazancı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
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Yangın bölgesine ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.
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Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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