Yapılışı oldukça kolay, et ve patlıcanın mükemmel uyumuyla nefis bir tencere yemeği Adana tava. En sevdiğiniz misafirlerinizi bu yemekle ağırlayabilir ya da ev halkına güzel bir sofra hazırlayabilirsiniz.
Adana Tava İçin Gereken Malzemeler:
4 adet patlıcan
500 gram kuşbaşı dana eti
2 adet domates
2 adet yeşil biber
1 baş sarımsak
1 tutam karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı su
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Adana Tava Yapılışı:
Patlıcanları yıkayın ve alacalı olarak soyun.
Küp küp doğrayın.
Üzerlerini geçecek kadar tuzlu suda, acılarının çıkması için yaklaşık 10 dakika bekletin.
Kuru soğanı ince ince doğrayın, sarımsakları soyun ve irice doğrayın.
Biberleri halka halka, domatesleri ise kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın.
Bir tencereye zeytinyağını alın.
Soğanları pembeleşene dek kavurun.
Ardından patlıcanların suyunu süzüp yıkayın.
Yarısını tencerenin dibine, pembeleşmiş olan soğanların üstüne serin.
Patlıcanların üzerine, biberlerin ve sarımsakların yarısını serpiştirin.
Etin hepsini ekleyin.
Etlerin üstüne kalan patlıcanları, biberleri ve sarımsakları serpiştirin.
Bu aşamalarda kat kat döşüyoruz ve karıştırmıyoruz.
En üste doğradığınız domatesleri yerleştirin.
Suda çözdürdüğünüz salçayı üstlerine gezdirin.
Tuz ve karabiberi de serptikten sonra, tencerenin kapağını kapatın.
Kısık ateşte, yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakın.
Pişirme süresinin sonunda etlerin pişip, pişmediklerini kontrol edin ve yemeğinizi karıştırın.
5 dakika kadar yüksek ateşte pişirin ve ocaktan alın.
Sıcak sıcak servis edin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Adana kebabı pişirme aşamasında karıştırmayıp, tüm malzemeleri sırayla üst üste dizerek yerleştirin.
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