Seyhan Barajı'nda su çekilince fark edildi!
Adana'da suyun çekildiği Seyhan Baraj Gölü'nde, el bombası bulundu. Bomba, olay yerine gelen polisler tarafından kontrollü biçimde imha edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı
Adana'da, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suyun çekildiği baraj gölü yatağının Dörtler Mahallesi mevkiinde yaptıkları inceleme sırasında Çatalan Doğu Köprüsü ayaklarının yakınında el bombası olduğunu fark etti.
BOMBA İMHA UZMANI ÇAĞRILDI
AA'da yer alan habere göre bunun üzerine olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı.
UZUN SÜRE SU ALTINDA KALMIŞ
Ekip, uzun süre su altında kaldığı tespit edilen savunma tipi el bombasını, bulunduğu yerde alınan güvenlik önleminin ardından kontrollü patlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.