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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberleri | Seyhan Barajı'nda su çekilince fark edildi! | Son dakika haberleri

        Seyhan Barajı'nda su çekilince fark edildi!

        Adana'da suyun çekildiği Seyhan Baraj Gölü'nde, el bombası bulundu. Bomba, olay yerine gelen polisler tarafından kontrollü biçimde imha edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:18 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:18
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        Seyhan Barajı'nda su çekilince fark edildi!
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        Adana'da, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suyun çekildiği baraj gölü yatağının Dörtler Mahallesi mevkiinde yaptıkları inceleme sırasında Çatalan Doğu Köprüsü ayaklarının yakınında el bombası olduğunu fark etti.

        BOMBA İMHA UZMANI ÇAĞRILDI

        AA'da yer alan habere göre bunun üzerine olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı.

        UZUN SÜRE SU ALTINDA KALMIŞ

        Ekip, uzun süre su altında kaldığı tespit edilen savunma tipi el bombasını, bulunduğu yerde alınan güvenlik önleminin ardından kontrollü patlattı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #adana
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