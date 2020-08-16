Adana kebabı, Adana'ya özgü, "zırh" adı verilen, satıra benzer bir bıçak ile elde kıyılan parça etten yapılan Türk mutfağında bir kebap çeşidi. Adana kebabını diğer kebaplardan ayıran en belirgin özellik kullanılan ettir. O halde Adana kebabı tarifine geçelim. Adana kebabı nasıl yapılır? İşte sorunun yanıtı...

ADANA KEBABI MALZEMELERİ:

500 gr kuzu kıyma

100 gr kuyruk yağı

Pul biber

Toz biber

Tuz

1 adet soğan



ADANA KEBABI HAZIRLANIŞI:

Kuyruk Yağını rondo dan ve kıyma makinesinden geçirin.

Soğanı alın ve rendeleyin suyu fazla çıkarsa suyunu süzün.

Hazırladığınız bütün malzemeleri karıştırın.

Karıştırıp elde ettiğiniz bu harcı 1 saat kadar buz dolabında bekletin.

Şişlerinizi hazırlayın ve ıslatın.

Hazırladığınız harçtan alın ve şişe dizin.

Fırınınızı 200 derecede ısıtın ve şişlerinizi tepsiye dizin.

İsteğe göre şişlerinizin altına biber ve patates koyabilirsiniz.

Şişlerinizi 200 derecede pişirin.

Kuyruk yağı eklerseniz lezzetinin ne kadar arttırdığını göreceksiniz.

Evde Adana kebabın isteğe bağlı sunum şekilleri:

Şişlerinize domates ve biber dizin ve fırında pişirin. Pişirdikten sonra Adana Kebabın yanında servis edebilirsiniz.

Servisinizin doyurucu olmasını istiyorsanız yanında pirinç pilavı veya bulgur pilavı sunabilirsiniz.

Adana kebabın yanında patates kızartması çok iyi gidecektir.

Adana kebabın yanında istediğiniz bir salatayı ve acılı ezmeyi servis edebilirsiniz.

Adana kebabını pilav veya porsiyon ile tüketmek istemeyenlere lavaş ile birlikte servis edebilirsiniz.