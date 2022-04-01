İftar ve sahur vakitleri 2 Nisan Cumartesi günü ilk orucunu tutacak vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanmaya başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk orucu bu hafta Cumartesi günü akşam ezanı ile birlikte açılacak. Ramazan Ayında oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek ve ibadetler edilecek. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile Adana sahur ve iftar vakitleri...

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