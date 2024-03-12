Adana iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Adana İmsakiye ile iftar, sahur saati vakti
Adana iftar ve sahur saati belli oldu. Oruç ibadetine devam eden müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hususta yayımladığı imsakiyeyi sorguluyor. Ramazan ayı içerisinde bir ay süreyle oruç tutacak olan müslümanlar akşam ezanının okunması ile birlikte oruçlarını açacak. Peki Adana iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Adana İmsakiye ile iftar, sahur saati vakti
Adana imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri açıklandı. İftar saatleri ilden ile değişiklik gösteriyor.Oruç ibadetini devam ettiren vatandaşlar, sahur saatleri ardından iftar vakitlerine odaklanıyor. Peki Adana iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan İmsakiye ile Adana iftar, sahur saati vakti
ADANA’DA İFTAR VE SAHUR SAATİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2.GÜN
Sahur (imsak) vakti: 05.28
İftar vakti: 18:50
3.GÜN
Sahur (imsak) vakti: 05.26
İftar vakti: 18:51
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4.GÜN
Sahur (imsak) vakti: 05.25
İftar vakti: 18:52
5.GÜN
Sahur (imsak) vakti: 05.23
İftar vakti: 18:53
6.GÜN
Sahur (imsak) vakti: 05.22
İftar vakti: 18:54
7.GÜN
Sahur (imsak) vakti: 05.20
İftar vakti: 18:55
8.GÜN
Sahur (imsak) vakti: 05.18
İftar vakti: 18:55