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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Eşini ve oğlunu öldürmüştü! Sıcak gelişme... | Son dakika haberleri

        Eşini ve oğlunu öldürmüştü! Sıcak gelişme...

        Adana'da eşi Deniz'i 39 ve 16 yaşındaki oğlu Alperen'i 49 yerinden bıçaklanarak öldürülen Cem Suna ile ilgili olarak kızını ve torununu kaybeden 64 yaşındaki Neriman Toker, feryat etti. Toker, "Çocuğuma nasıl yaptıysa, torunuma ne yaptıysa aynı işkenceyi kendisi de görsün. Çok kötü bir halde buldum çocuklarımı, aynısı ona yapılsın ki nasıl bir duygu hissetsin" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:06
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        Bir annenin feryadı: Onu idam etsinler!
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        Adana'da olay, 19 Ağustos 2023 tarihinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78101 sokakta bulunan bir apartmanın 9'uncu katında meydana gelmişti.

        EŞİNİ VE OĞLUNU CANAVAR HİSLE ÖLDÜRMÜŞTÜ

        İHA'da yer alan habere göre sabaha karşı Cem Suna, eşi Deniz'i (43) 39 yerinden ve oğlu Alperen'i (16) 49 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından Cem Suna 'canavarca hisle öldürme' suçundan hakim karşısına çıkmıştı.

        ZANLININ ASILMASINI İSTEDİ

        Neriman Toker, kızını ve torununu kaybetmişti.
        Neriman Toker, kızını ve torununu kaybetmişti.

        Cem Suna hakkında Cumhuriyet Savcılığı 2 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken ölen kadının annesi Neriman Toker (64), zanlının asılmasını istedi.

        "AYNISINI ONA YAPSINLAR ANLASIN"

        Toker, "İki kere ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor, ben iki kerenin ne olduğunu bilmiyorum. Bunun asılmasını istiyorum. Çocuğuma nasıl yaptıysa, torunuma ne yaptıysa aynı işkenceyi kendisi de görsün. Çok kötü bir halde buldum çocuklarımı, aynısı ona yapılsın ki nasıl bir duygu hissetsin" dedi.

        "BABASINA KARŞI ÇOK SAYGILIYDI"

        49 yerinden babası tarafından bıçaklanarak öldürülen torunu Alperen'in gül gibi çok güzel bir çocuk olduğu dile getiren Toker, "Hayata doymadı, çok hayalleri olan bir çocuktu. Babasına karşı bir saygısızlığı yok, çevresine karşı yok. Çok uyumlu ve güzel çocuktu" diye konuştu.

        "ÇOCUĞUNA KIYAN ADAMIN KELLESİNİ KESSİNLER"

        Toker, "Çocuğumun kanı kalmasın. Katil idam edilsin, kellesini kessinler. İnsana kıyan, çocuğuna kıyan adam yaşamasın, nefes alması normal değil. Hayat çok kötü, çocuklarım da soldu. İki çocuğum daha var onların hayatı da kaydı. Üzüntüden ne yapacağım. Onu bana verseler ben de aynısını yapmak isterim ona. Canım çok yanıyor, ben her gün mezarlığa gidiyorum, ağlıyorum" dedi.

        Adana'da vahşet! Eşini ve çocuğunu katletti!
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        #adana
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