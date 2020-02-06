06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akdeniz Bölgesi'nin iki önemli ekibinin karşılaşacağı maç, hem taraftarların hem de Türkiye genelinde futbolseverlerin ilgisini çeken müsabakalar arasında yer alıyor.
Adana'nın iki köklü takımı arasında geride kalan 60 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 15 galibiyet aldı, 23 karşılaşma berabere sonuçlandı.
Liglerdeki 57 maçta Adanaspor 20, Adana Demirspor 14 galibiyet elde etti, 23 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.
Türkiye Kupası'ndaki 3 maçın 2'sinde turuncu-beyazlı Adanaspor, birinde mavi-lacivertli Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
Adana Demirspor, turuncu-beyazlı takım karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde etti. Adanaspor ise 1988-1989'da mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.
TFF 1. Lig'de geçen sezon Adana Demirspor'un ev sahipliğini yaptığı maç 1-1, Adanaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı.
Bu sezonun 4. haftasında oynanan derbi maç da golsüz sonuçlandı.
İKİ TAKIMDA DA TEKNİK DİREKTÖRLER DEĞİŞTİ
Kentin iki köklü takımı da sezona başladığı teknik direktörlerle yollarını ayırma kararı aldı.
Adana Demirspor, sezona başladığı teknik direktör Ümit Özat ile 3. haftanın ardından yollarını ayırırken, göreve Uğur Tütüneker'i getirdi.
Tütüneker, Adana Demirspor ile ilk resmi maçına Adanaspor'a karşı çıkmış, müsabaka golsüz sonuçlanmıştı.
Adanaspor ise sezona teknik direktör Levent Eriş yönetiminde başladı.
İstenilen sonuçların alınamaması üzerine 57 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayıran turuncu-beyazlılarda Eriş'in ardından takımın başına getirilen Engin İpekoğlu dönemi de istifa kararıyla tamamlandı.
İpekoğlu'nun ardından Akdeniz ekibinde teknik direktörlüğe camiada "nöbetçi hoca" olarak adlandırılan Eyüp Arın getirildi.
Adanaspor, Arın yönetimindeki il maçında geçen hafta Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
ADANA DEMİRSPOR İDDİALI
Mavi-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik aldı.
Son 5 haftada topladığı 13 puanla ligde 4. sıraya yükselen ve toplamda 31 puana ulaşan Adana Demirspor, play-off potasında yer alıyor.
Sezona "şampiyonluk" parolasıyla başlayan Akdeniz ekibi, gelecek sene Süper Lig'de boy göstermek istiyor.
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