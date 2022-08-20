Sezon öncesi Akdeniz ekibinin kadrosuna katılan 31 yaşındaki Badou Ndiaye, sezona iyi başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Geçen yıldan bu yana takımda bulunan oyuncuların yeni transferlere yardımcı olduğunu belirten Senegalli orta saha, bunun adaptasyon süreçlerini hızlandırdığını belirtti.
Ndiaye, sadece daha önce birlikte oynadıkları Younes Belhanda ve Henry Onyekuru ile değil, tüm takımla ilişkilerinin iyi olduğunun altını çizerek, "Güzel şehrimiz Adana'yı da öğreniyoruz. Şu an için her şey güzel gidiyor. Grup olarak çok iyi bir birlikteliğimiz var. Çok iyi arkadaşlıklar ediniyoruz. Çok iyi bir ortamımız var. Bundan dolayı da çok mutluyum. Önemli olan bunu hep beraber bu şekilde götürebilmek. Büyük başarılar elde etmek istiyorsanız bu uyumu sağlamanız gerekiyor. Bu çok önemli bir faktör, umarım biz de bunu yakalarız." diye konuştu.
Galibiyetler alarak seri yakalamak istediklerini anlatan Ndiaye, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yendiğimiz sürece hiçbir problem yok. Son 2 haftada aldığımız sonuçlardan dolayı çok mutluyuz. Aynı zamanda hala iştahlıyız. Her maçta bunu yapmak ve kazanmak istiyoruz. Bunu yaptığımız sürece bir sorun olmayacak. Çok coşkulu bir taraftarla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Bundan çok keyif aldım. Umarım bütün sene bu devam eder, devam edeceğine de inanıyorum. Taraftarlar desteklemeye devam ettiği sürece biz de onlara teşekkür olarak galibiyetleri hediye edeceğiz."
Ndiaye, ligin 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda yapacakları Fenerbahçe maçını "özel ve zorlu bir maç" şeklinde değerlendirerek, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
KALECİ ERTAÇ: GÜZEL BAŞLADIK UMARIM DEVAMI GELECEKTİR
Sezon öncesi Yeni Malatyaspor'den transfer edilen 32 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir de takıma yeni katıldığını ve güzel bir arkadaşlık ortamlarının bulunduğunu ifade etti.
Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın teklifini hiç düşünmeden kabul ettiğini aktaran Ertaç, şöyle konuştu:
"Taraftarlarımızın önünde, camianın önünde o teri akıtmaktan dolayı çok mutlu olacağımı ifade etmek isterim. Zaten Adana doğumluyum. 1998 yılına kadar burada büyümüştüm, yaşanmışlıklarım vardı. Sonrasında 1998 senesinde acı bir deprem yaşamıştık ve buradan taşınmak durumunda kalmıştık. Kısmet bugüneymiş, tekrardan yuvama geldim. Çok mutluyum."
Ertaç, geçen hafta mavi-lacivertli taraftarın önünde çıktıkları maçta atmosferin çok güzel olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Adana sıcak bir memleket. Taraftarlarımızın yüreğine su serpmek istiyoruz. Bir nebze de olsa onların yüreğini soğutursak, bu sıcak havada onları serinletirsek bizim için en mutluluk verici anlardan bir tanesi olur. Şu an iyi gidiyoruz. Lige iyi başlamak açısından puanlar almak önemliydi. Lige gayet güzel başladık, umarım devamı gelecektir. Bu sene çok zorlu bir lig olacağı aşikar. Diğer takımlar da çok iyi transferler yapıyor. Aynı şekilde biz de öyle yapıyoruz. Şu an çok güzel ve çekişmeli bir lig olacak gibi görünüyor."
Ertaç, Fenerbahçe maçına ilişkin, "Büyük takım deplasmanları zordur. Bizim için de ayrı bir haz, heyecan olacak. Kendi oyunumuzu, karakterimizi sahaya yansıttığımız sürece puan ve puanlarla döneceğimize yürekten inanıyorum. İnşallah sakatlıksız güzel bir maç olur. O şekilde devam edersek başarılı olacağımıza da inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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