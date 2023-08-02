Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: Cluj'a çok iyi hazırlandık

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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında sahasında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile karşılaşacak olan Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktör Patrick Kluivert, çok iyi hazırlandıkları maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Kluivert, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken çok önemli bir karşılaşma oynayacaklarını belirtti.

Kluivert, "Maça çok iyi bir şekilde hazırlandık. Futbolcularımızın da bu maçla alakalı farkındalığı var. O yüzden bütün çalışmalarımız o yönde oldu. Çok iyi hazırlandık. İlk maça göre iyi bir sonuç almamız lazım. Kazanmamız gereken bir sonuç almalıyız." dedi.

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Taraftarlara dair soruya Kluivert, Adana Demirspor taraftarının kendisine anlatıldığını belirterek, "Yarını iple çekiyorum bu havayı, atmosferi solumak için." diye konuştu.

Kluivert, hava sıcaklığının maçı etkilemesi durumuna ilişkin soruya antrenman yaptıkları saatlerde ve maçın oynanacağı saatte havanın çok sıcak olmayacağını belirterek, "Mesela maç 14.30'da olsaydı çok fazla bir şekilde etkileyeceği söyleyebilirdim ama bizleri hiçbir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum." dedi.

"TARİHİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ" Adana Demirspolu Semih Güler de sadece kendileri için değil tüm Adana şehri için çok önemli bir maç olduğunu söyledi. Güler, "Tarihi bir maça çıkacağız. İlk maçta iyi oynadığımı, iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Üç tane net pozisyonumuz vardı. Onları da değerlendirirsek belki yarınki maça daha rahat çıkacaktık. O yüzden ona göre çalıştık bu hafta ve yarın buradan galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz. " dedi. REKLAM İlk maça normal lig maçına hazırlanıyormuş gibi hazırlandıklarını, takımda tecrübeli Avrupa'da oynamış futbolcuların kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Güler, "O yüzden aslında bir stres veya panik havası oluşmadı. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çünkü dün de hocamızla konuştuğumuzda topla oynama yüzdesi bizde daha fazlaydı. Yarın da bunun üstüne 1-2 de gol katarsak bir üst tura geçip daha güzel Avrupa hayalimizi yaşamak istiyoruz." diye konuştu. Güler, yarın maça taraftarların yoğun ilgi göstermesini isteyerek, "Adana Demirspor'un gücünü sadece Cluj'a değil tüm Avrupa'ya gösterelim." dedi. Öte yandan Adana Demirspor kendi tesislerinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Romanya'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor ile CFR Cluj, yarın saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.