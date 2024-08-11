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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis: 15 yaşındaki kalecimizle gurur duyuyorum - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Michael Valkanis: 15 yaşındaki kalecimizle gurur duyuyorum

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kadıköy'de 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer'e şans veren Avustralyalı teknik adam, "15 yaşında kalecimizle gurur duyuyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 01:16 Güncelleme: 11.08.2024 - 01:18
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        "15 yaşındaki kalecimizle gurur duyuyorum"
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        Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Adana Demirspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Fenerbahçe ligin önemli ekiplerdin biri. Bizden önce ciddi rakiplerine karşı oynadıklarından dolayı bizden daha hazırdılar. Oyun performansına bakacak olursak takım performansı için oyuncularımla gurur duyuyorum. Taktik ve disipline bağlı kalmaya çalıştılar. Yüzde yüzü vermeye çalıştılar. İlk yarı hayal kırıklığıydı. İkinci yarı daha iyiydik, pozisyonlarımız vardı" diye konuştu.

        Adana ekibinin kalesini koruyan Eren Dönmezer ile ilgili de konuşan Valkanis, "15 yaşında kalecimizle gurur duyuyorum. Maç öncesinde de sorular gelmişti, bir oyuncunun kaç yaşında olduğu değil, neler verebilmesi önemli. Potansiyele sahip. 50 bin taraftar önünde bu performansı sergilediği için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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