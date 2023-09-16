Adana Demirspor Pape Cisse'yi açıkladı!
Adana Demirspor, Pape Abou Cisse'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Pape Abou Cisse'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımından 28 yaşındaki Pape Abou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Adana Demirspor son olarak Olympiakos forması giyen 28 yaşındaki Senegalli stoper Pape Abou Cisse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Olympiakos formasıyla 151 resmi maçta görev alan Pape Abou Cisse bu karşılaşmalarda 17 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.