RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE ADANA DEMİRSPOR'UN OLASI PLAY-OFF RAKİBİ KİM?

Adana Demirspor Osijek UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Mavi lacivertliler bu turu da geçmesi halinde ise bu turda da gülen taraf olduğu takdirde play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.